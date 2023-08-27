Затирка – старинное блюдо украинской кухни, которое обычно готовили к столу. Ее подавали отдельно или брали за основу к тыквенной или другой каше. Часто бабушки тоже мочали у нее пирожки или хлеб.

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Рецепт затирки на молоке

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Чтобы приготовить затирку, нужно просеять муку горкой в глубокую миску, сделать в середине углубления, вбить туда яйцо и всыпать щепотку соли.
  • Растираем руками, должны получиться небольшие комочки.
  • Вливаем молоко в кастрюлю, добавляем туда стакан холодной воды, ставим на плиту средний огонь. Когда молоко закипит, убавляем огонь до минимального.
  • Высыпаем в кастрюлю комочки теста и хорошо перемешиваем. Соль и сахар добавляем по вкусу.
  • Варим затирку примерно 15 минут до готовности.
  • Разливаем горячую затирку по тарелкам, в каждую кладем по небольшому кусочку сливочного масла и сразу подаем.

Приятного аппетита!