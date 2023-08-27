Затирка – старинное блюдо украинской кухни, которое обычно готовили к столу. Ее подавали отдельно или брали за основу к тыквенной или другой каше. Часто бабушки тоже мочали у нее пирожки или хлеб.
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Рецепт затирки на молоке
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Чтобы приготовить затирку, нужно просеять муку горкой в глубокую миску, сделать в середине углубления, вбить туда яйцо и всыпать щепотку соли.
- Растираем руками, должны получиться небольшие комочки.
- Вливаем молоко в кастрюлю, добавляем туда стакан холодной воды, ставим на плиту средний огонь. Когда молоко закипит, убавляем огонь до минимального.
- Высыпаем в кастрюлю комочки теста и хорошо перемешиваем. Соль и сахар добавляем по вкусу.
- Варим затирку примерно 15 минут до готовности.
- Разливаем горячую затирку по тарелкам, в каждую кладем по небольшому кусочку сливочного масла и сразу подаем.
Приятного аппетита!