Хрустящие и менее калорийные: готовим деруны из кабачков

Как часто вы готовите драники? А из кабачков? Это блюдо станет настоящим открытием для обожающих деруны, ведь кабачки идеальный продукт для нее.

24 канал подготовил рецепт дерунов из кабачков, которые вы точно захотите еще и еще. Их можно подавать со сметаной, соусом дзадзики или просто есть налегке.

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От традиционных кабачков они отличаются нежным вкусом, также у них меньше калорий и не нужно долго жарить.

Рецепт дерунов из кабачков

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2

– 2 кабачки;– 2 куриных яйца;– стакан муки;– 1 чайная ложка соли;– черный молотый перец;– масло для жарки;– репчатый лук или зеленый;– зелень укропа (по желанию).

Приготовление:

Очищаем кабачки от кожуры, натираем на терке и посыпаем солью. Оставляем на несколько минут, чтобы они пустили сок. Лишнюю жидкость отжимаем руками.

Нарезаем лук и укроп, добавляем к кабачкам. Выбиваем яйца, высыпаем муку и специи. Перемешиваем все до однородной массы.

Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем деруны до золотистой корочки с каждой стороны.

Подаем с любимой сметаной.

Приятного аппетита!

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