Домашнее вино из белого винограда, которое станет звездой застолья

Осень отличное время, чтобы готовить домашнее вино, которое будет согревать нас долгими и холодными зимними вечерами. Мы предлагаем приступить к заготовке с белого.

Домашнее вино из белого винограда – это не просто алкогольный напиток к столу или празднику, а настоящий эликсир удовольствия и пользы для организма. Если его приготовить собственноручно, вы сможете не только наслаждаться пьянящим вкусом напитка, но и получите массу удовольствия и пользы.

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Это простой рецепт, согласно которому используется только спелый виноград и сахар. Отсутствие других ингредиентов позволяет сделать натуральное и вкусное вино.

Рецепт белого вина

Время: 3 месяца

3 месяца Порции: 3

– 10 килограммов белого винограда;– 3 килограмма сахара.

Приготовление:

Для приготовления подлинного домашнего вина берем белый виноград. Ни в коем случае не моем гроздья, ведь нам нужны природные дрожжи, содержащиеся на кожуре ягод. В противном случае не произойдет брожение.

Подавляем виноград в эмалированном ведре. Давить нужно руками или же, как минимум, пестиком. Их нужно мять до тех пор, пока не покажется много сока.

Прикрываем миску марлей и оставляем примерно на 5 дней в тепле, чтобы полученный сок "заиграл". Нужно дважды в день перемешивать эту массу деревянной лопаткой.

После того, как виноград поднимется, отбрасываем его на дуршлаг, чтобы сок стек. Отжимаем ягоды через марлю.

Очищенный сок переливаем в банки и засыпаем сахаром, перемешиваем.

На горло банки одеваем мед промытую перчатку, пальцы которой нужно проколоть иглой в нескольких местах и крепко обвязать ее по кругу резинкой.

После этого оставляем вино примерно на 3 нед для брожения при комнатной температуре. Перчатка должна надуться в самом начале процесса. А когда сдувается – это признак того, что вино готово.

Когда дрожжи осядут на дне, а вино станет светлым, все это осторожно процеживаем. Закрываем все в бутылки.

Выносим вино в холодное место и оставляем там примерно на 30 дней. В течение этого времени необходимо три раза перелить вино в чистые бутылки, оставляя осадок в предыдущих бутылках. И потом оставляем вино еще на 1 месяц в холодном месте.

Приятного аппетита!

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