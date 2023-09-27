Домашнє вино з білого винограду – це не просто алкогольний напій до столу чи свята, а справжній еліксир насолоди та користі для організму. Якщо його приготувати власноруч, ви зможете не тільки насолоджуватися п'янким смаком напою, а отримаєте масу задоволення та користі.

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Це простий рецепт, згідно з яким використовується лише стиглий виноград і цукор. Відсутність інших інгредієнтів дозволяє створити натуральне і смачне вино.

Рецепт білого вина

Час: 3 місяці

3 місяці Порції: 3

Інгредієнти:

– 10 кілограмів білого винограду;

– 3 кілограми цукру.

Приготування:

Для приготування справжнього домашнього вина беремо білий виноград. В жодному разі не миємо грона, адже нам потрібні природні дріжджі, які містяться на шкірці ягід. В іншому випадку не відбудеться бродіння.

Придушуємо виноград в емальованому відрі. Тиснути потрібно руками або ж, як мінімум, товкачем. Їх необхідно м'яти до тих пір, поки не з'явиться багато соку.

Прикриваємо миску марлею і залишаємо приблизно на 5 днів у теплі, щоб отриманий сік "заграв". Потрібно два рази на день перемішувати цю масу дерев'яною лопаткою.

Після того, як виноград підніметься, відкидаємо його на друшляк, щоб сік стік. Віджимаємо ягоди через марлю.

Очищений сік переливаємо в банки і засипаємо цукром, перемішуємо.

На горло банки одягаємо медичну промиту рукавичку, пальці якої необхідно проколоти голкою в декількох місцях і міцно обв’язати її по колу гумкою.

Після цього залишаємо вино приблизно на 3 тижні для бродіння при кімнатній температурі. Рукавичка повинна надутися на самому початку процесу. А коли здується — це ознака того, що вино готове.

Коли дріжджі осядуть на дні, а вино стане світлим, то все це обережно проціджуємо. Закриваємо все у пляшки.

Виносимо вино в прохолодне місце і залишаємо там приблизно на 30 днів. Протягом цього часу необхідно тричі перелити вино в чисті пляшки, залишаючи осад у попередніх пляшках. І потім залишаємо вино ще на 1 місяць в прохолодному місці.

Смачного!

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