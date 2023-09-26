Консервированные персики – это не только вкусная закрутка на зиму, но и отличная альтернатива сладостям. Их можно есть прямо из банки или добавлять к десертам или начинкам в торты.

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Мы приготовили простой рецепт персиков половинками, который точно сможет повторить каждый.

Рецепт консервированных персиков половинками

Время: 2 часа

2 часа Порции: расчет на 6 литровых банок

Ингредиенты:

– 35 – 40 штук персиков;

– 400 граммов сахара;

– 2 литра воды;

– около 1 чайной ложки лимонной кислоты.

Приготовление:

Предварительно подготовьте стерилизованные литровые банки, в которые мы будем закрывать персики.

Тщательно моем персики, разрезаем их пополам и удаляем косточки.

Наполняем банки персиками на 4/5 объема. Основное, чтобы персики полностью были в сиропе, который следует залить со временем. Судя по практике, в одну литровую банку может уместиться 6 – 7 персиков.

Доведите до кипения 2 литра воды и залейте в каждую банку с персиками.

Прикройте банки крышками и оставьте на 15 минут.

Затем воду из банок следует вылить в кастрюлю и довести до кипения. Далее высыпьте весь сахар и снова дождитесь пока вода в кастрюле закипит.

Пока сироп будет закипать, добавьте в каждую банку по щепотке лимонной кислоты (на кончике чайной ложки). Кипящим сиропом залейте банки с персиками и закройте их обычным способом.

Еще горячую консервацию переверните вверх дном и укутайте в одеяло. Как только банки с консервированными персиками остынут, переведите их в темное и прохладное помещение.

Приятного аппетита!

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