Консервированные персики – это не только вкусная закрутка на зиму, но и отличная альтернатива сладостям. Их можно есть прямо из банки или добавлять к десертам или начинкам в торты.
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Мы приготовили простой рецепт персиков половинками, который точно сможет повторить каждый.
Рецепт консервированных персиков половинками
- Время: 2 часа
- Порции: расчет на 6 литровых банок
Приготовление:
- Предварительно подготовьте стерилизованные литровые банки, в которые мы будем закрывать персики.
- Тщательно моем персики, разрезаем их пополам и удаляем косточки.
- Наполняем банки персиками на 4/5 объема. Основное, чтобы персики полностью были в сиропе, который следует залить со временем. Судя по практике, в одну литровую банку может уместиться 6 – 7 персиков.
- Доведите до кипения 2 литра воды и залейте в каждую банку с персиками.
- Прикройте банки крышками и оставьте на 15 минут.
- Затем воду из банок следует вылить в кастрюлю и довести до кипения. Далее высыпьте весь сахар и снова дождитесь пока вода в кастрюле закипит.
- Пока сироп будет закипать, добавьте в каждую банку по щепотке лимонной кислоты (на кончике чайной ложки). Кипящим сиропом залейте банки с персиками и закройте их обычным способом.
- Еще горячую консервацию переверните вверх дном и укутайте в одеяло. Как только банки с консервированными персиками остынут, переведите их в темное и прохладное помещение.
Приятного аппетита!