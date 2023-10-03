Ароматный пикантный кетчуп из чили и чеснока станет настоящим открытием зимней консервации. Такой соус идеально подойдет к курице, свинине, телятине или баранине.

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Домашний кетчуп настолько прост в приготовлении, что уже в считанные часы будет стоять и охлаждаться на кухне.

Рецепт острого кетчупа на зиму

  • Время: 2 часа
  • Порции: 2 – 3

Приготовление:

  • Тщательно моем томаты и бланшируем их, чтобы лучше снять шкурку.
  • Очищенный лук пропускаем через мясорубку вместе с помидорами. Переводим все в кастрюлю и варим при помешивании полтора часа.
  • Извращаем в мясорубке перец чили, головки чеснока. Добавляем в кетчуп и варим еще 30 минут.
  • Перебиваем кетчуп погружным блендером в однородную консистенцию, добавляем соль и сахар, лавровые листики душистый перец и уксус. Перемешиваем все, чтобы растворились соль и сахар.
  • Разливаем готовый кетчуп и заранее стерилизованные банки и закрываем крышками.

Приятного аппетита!