Ароматний, пікантний кетчуп з чилі та часнику стане справжнім відкриттям зимової консервації. Такий соус ідеально підійде до курки, свинини, телятини чи баранини.

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Домашній кетчуп настільки простий у приготування, що вже за лічені години буде стояти та охолоджуватися на кухні.

Рецепт гострого кетчупу на зиму

Час: 2 години

2 години Порції: 2 – 3

Інгредієнти:

– 2 кілограми томатів;

– 4 цибулини;

– 4 гострі перці;

– 4 головки часнику;

– 2 столові ложки солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 5 лаврових листочків;

– 10 горошин чорного духмяного перцю;

– 4 столові ложки оцту.

Приготування:

Ретельно миємо томати та бланшуємо їх, щоб краще зняти шкірку.

Очищену цибулю пропускаємо через м'ясорубку разом із помідорами. Перекладаємо все в каструлю та варимо при помішуванні півтори години.

Перекручуємо у м’ясорубці перець чилі, головки часнику. Додаємо до кетчупу та варимо ще 30 хвилин.

Перебиваємо кетчуп погружним блендером до однорідної консистенції, додаємо сіль та цукор, лаврові листочки духм'яний перець та оцет. Перемішуємо все, аби розчинилися сіль та цукор.

Розливаємо готовий кетчуп і заздалегідь стерилізовані банки і закриваємо кришками.

Смачного!

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