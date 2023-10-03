Ароматний, пікантний кетчуп з чилі та часнику стане справжнім відкриттям зимової консервації. Такий соус ідеально підійде до курки, свинини, телятини чи баранини.

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

Домашній кетчуп настільки простий у приготування, що вже за лічені години буде стояти та охолоджуватися на кухні.

Рецепт гострого кетчупу на зиму

  • Час: 2 години
  • Порції: 2 – 3

Приготування:

  • Ретельно миємо томати та бланшуємо їх, щоб краще зняти шкірку.
  • Очищену цибулю пропускаємо через м'ясорубку разом із помідорами. Перекладаємо все в каструлю та варимо при помішуванні півтори години.
  • Перекручуємо у м’ясорубці перець чилі, головки часнику. Додаємо до кетчупу та варимо ще 30 хвилин.
  • Перебиваємо кетчуп погружним блендером до однорідної консистенції, додаємо сіль та цукор, лаврові листочки духм'яний перець та оцет. Перемішуємо все, аби розчинилися сіль та цукор.
  • Розливаємо готовий кетчуп і заздалегідь стерилізовані банки і закриваємо кришками.

Смачного!