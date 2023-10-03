Острый кетчуп на зиму – идеальное дополнение к мясу или овощам
3 октября 2023, 15:47Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Если вы уже закрыли на зиму обычный томатный кетчуп, обязательно попробуйте острый. Он идеально дополнит мясные блюда, особенно запеченную курятину.
Ароматный пикантный кетчуп из чили и чеснока станет настоящим открытием зимней консервации. Такой соус идеально подойдет к курице, свинине, телятине или баранине.
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Домашний кетчуп настолько прост в приготовлении, что уже в считанные часы будет стоять и охлаждаться на кухне.
Рецепт острого кетчупа на зиму
- Время: 2 часа
- Порции: 2 – 3
– 2 килограмма томатов;
– 4 луковицы;
– 4 острых перца;
– 4 головки чеснока;
– 2 столовые ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 5 лавровых листочков;
– 10 горошин черного душистого перца;
– 4 столовые ложки уксуса.
Приготовление:
- Тщательно моем томаты и бланшируем их, чтобы лучше снять шкурку.
- Очищенный лук пропускаем через мясорубку вместе с помидорами. Переводим все в кастрюлю и варим при помешивании полтора часа.
- Извращаем в мясорубке перец чили, головки чеснока. Добавляем в кетчуп и варим еще 30 минут.
- Перебиваем кетчуп погружным блендером в однородную консистенцию, добавляем соль и сахар, лавровые листики душистый перец и уксус. Перемешиваем все, чтобы растворились соль и сахар.
- Разливаем готовый кетчуп и заранее стерилизованные банки и закрываем крышками.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить три осенних блюда из тыквы, которые точно стану любимыми.