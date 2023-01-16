Рецепт крем-сыра, вкуснее магазинного

16 января 2023, 08:56
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Источник:

Валентина Саенко

Если вы каждый раз употребляете в пищу крем-сыр, этот рецепт домашнего продукта станет вашим любимым.

Крем-сыр – универсальный сыр, который чаще всего используют для завтрака. Без него трудно представить японские роллы, а еще он является частью чизкейка Нью-Йорка.

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Конечно, его можно приобрести в любом магазине, но зачем переплачивать вдвое, если можно приготовить дома своими руками. По этому рецепту крем-сыр получается нежный, кремовый, сливочный и очень вкусный.

Рецепт домашнего крем-сыра

  • Время: 10 – 20 часов
  • Порции: около 350 граммов
Ингредиенты:
– 300 граммов сметаны 2-% жирности;
– 300 – 350 граммов греческого йогурта 10% жирности;
– щепотка соли.

Приготовление:

  • Смешиваем все ингредиенты до однородности и отбрасываем на марлю, сложенную минимум в 4 раза (или на чистое полотенце).
  • Сверху ставим небольшой груз (миска с горохом) и прячем в холодильник на ночь (лучше на 20 часов).

  • Когда сыворотка стечет, остается нежный и однородный крем-сыр.

Готово!

Количество крем-сыра зависит от качества сметаны и йогурта. По желанию можно добавить травы, зелень, специи и чеснок, но они существенно снизят срок хранения продукта.

Автор: Богданна Рибак