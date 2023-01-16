Крем-сыр – универсальный сыр, который чаще всего используют для завтрака. Без него трудно представить японские роллы, а еще он является частью чизкейка Нью-Йорка.

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Конечно, его можно приобрести в любом магазине, но зачем переплачивать вдвое, если можно приготовить дома своими руками. По этому рецепту крем-сыр получается нежный, кремовый, сливочный и очень вкусный.

Рецепт домашнего крем-сыра

Время: 10 – 20 часов

10 – 20 часов Порции: около 350 граммов

Ингредиенты:

– 300 граммов сметаны 2-% жирности;

– 300 – 350 граммов греческого йогурта 10% жирности;

– щепотка соли.

Приготовление:

Смешиваем все ингредиенты до однородности и отбрасываем на марлю, сложенную минимум в 4 раза (или на чистое полотенце).

Сверху ставим небольшой груз (миска с горохом) и прячем в холодильник на ночь (лучше на 20 часов).

Когда сыворотка стечет, остается нежный и однородный крем-сыр.

Готово!

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Количество крем-сыра зависит от качества сметаны и йогурта. По желанию можно добавить травы, зелень, специи и чеснок, но они существенно снизят срок хранения продукта.