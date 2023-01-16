Крем-сыр – универсальный сыр, который чаще всего используют для завтрака. Без него трудно представить японские роллы, а еще он является частью чизкейка Нью-Йорка.
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Конечно, его можно приобрести в любом магазине, но зачем переплачивать вдвое, если можно приготовить дома своими руками. По этому рецепту крем-сыр получается нежный, кремовый, сливочный и очень вкусный.
Рецепт домашнего крем-сыра
- Время: 10 – 20 часов
- Порции: около 350 граммов
Приготовление:
- Смешиваем все ингредиенты до однородности и отбрасываем на марлю, сложенную минимум в 4 раза (или на чистое полотенце).
- Сверху ставим небольшой груз (миска с горохом) и прячем в холодильник на ночь (лучше на 20 часов).
- Когда сыворотка стечет, остается нежный и однородный крем-сыр.
Готово!
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Количество крем-сыра зависит от качества сметаны и йогурта. По желанию можно добавить травы, зелень, специи и чеснок, но они существенно снизят срок хранения продукта.