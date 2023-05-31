Такой майонез подойдет не только к салатам, но и к бутербродам или другим закускам. Он выходит густым по консистенции, поэтому им можно даже украшать блюда.

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Как хранить майонез и не только – советы

Перед использованием обязательно тщательно моем яйца содой и сильным антибактериальным раствором. Выбирайте только целые куриные яйца.

Лучше всего подходит для приготовления майонеза масло из виноградных косточек. Также можно использовать кукурузное, подсолнечное или оливковое масло.

Консистенция майонеза станет гуще, если отправить его на 2 – 3 часа в холодильник.

Вместо воды или греческого йогурта можно взять молоко или сметану. Майонез приятно меняет вкус.

Вкус майонеза можно изменять благодаря уксусу.

Срок хранения домашнего майонеза с молоком – 2 дня. С добавлением воды, йогурта или сметаны – 5 – 7 дней в холодильнике.

Чтобы сделать майонез оригинальным, добавляйте свежую зелень, чеснок, специи или соевый соус.

Рецепт домашнего майонеза

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 сырых яичных желтка;

– 300 – 340 миллилитров масла без запаха;

– 1 столовая ложка нежной горчицы;

– соль;

– 1 чайная ложка сахара;

– черный молотый перец;

– 1/3 лимона (сок);

– 50 граммов воды (йогурта или сметаны).

Приготовление:

В чаше для миксера соединяем желтки, соль, сахар, горчицу и чёрный перец. Тщательно взбиваем массу.

Тонкой струйкой вливаем в массу масло и продолжаем взбивать.

Вливаем лимонный сок, перемешиваем и добавляем воду.

Снова перемешиваем и доводим массу по вкусу по специям.

Приятного аппетита!