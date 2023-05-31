Такой майонез подойдет не только к салатам, но и к бутербродам или другим закускам. Он выходит густым по консистенции, поэтому им можно даже украшать блюда.
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Как хранить майонез и не только – советы
- Перед использованием обязательно тщательно моем яйца содой и сильным антибактериальным раствором. Выбирайте только целые куриные яйца.
- Лучше всего подходит для приготовления майонеза масло из виноградных косточек. Также можно использовать кукурузное, подсолнечное или оливковое масло.
- Консистенция майонеза станет гуще, если отправить его на 2 – 3 часа в холодильник.
- Вместо воды или греческого йогурта можно взять молоко или сметану. Майонез приятно меняет вкус.
- Вкус майонеза можно изменять благодаря уксусу.
- Срок хранения домашнего майонеза с молоком – 2 дня. С добавлением воды, йогурта или сметаны – 5 – 7 дней в холодильнике.
- Чтобы сделать майонез оригинальным, добавляйте свежую зелень, чеснок, специи или соевый соус.
Рецепт домашнего майонеза
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- В чаше для миксера соединяем желтки, соль, сахар, горчицу и чёрный перец. Тщательно взбиваем массу.
- Тонкой струйкой вливаем в массу масло и продолжаем взбивать.
- Вливаем лимонный сок, перемешиваем и добавляем воду.
- Снова перемешиваем и доводим массу по вкусу по специям.
Приятного аппетита!