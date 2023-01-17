Как приготовить домашний шпондер: рецепт в рукаве

Если вы обожаете свинину, особенно шпондер, обязательно попробуйте приготовить его по этому рецепту.

Свинина (бочек) в рукаве может быть вкусной закуской к столу, идеальным перекусом или ингредиентом к будущему блюду (карбонары, или к картофелю).

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Запеченный шпондер так вкусен, что невозможно удержаться, чтобы не начать пробовать его еще теплым. Готовить его просто, особенно в духовке.

Рецепт шпондера в рукаве

Время: 2 часа

2 часа Порции: 700 – 800 граммов

– 1 килограмм подбрюшины (бочек);– 2 чайные ложки сухих трав (итальянские специи);– 2 чайные ложки соли;– 5 – 7 зубчиков чеснока;– 2 чайные ложки горчицы.

Приготовление:

Моем мясо, делаем глубокие надрезы в нем. Отдельно выжимаем через пресс чеснок.

Все остальные ингредиенты смешиваем до однородности и натираем ими весь кусок, также положив в надрезы.

Перекладываем в рукав для запекания и выпекаем в разогретой духовке при 190 градусах 1,5 часа.

Выключаем духовку, даем остыть в ней, а потом на несколько часов перекладываем в холодильник.

Нарезаем шпондер на куски, кладем на черный хлебчик, приправляем горчицей и подаем на стол.

Приятного тебе аппетита!