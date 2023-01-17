Свинина (бочок) в рукаві може бути смачною закускою до столу, ідеальним перекусом, або інгредієнтом до майбутньої страви (карбонари, або до картоплі).

Читайте також Ніжніших не куштували: рецепт курячих котлет в клярі з сиром

Запечений шпондер такий смачний, що не можливо втриматися, щоб не почати куштувати його ще теплим. Готувати його просто, особливо в духовці.

Рецепт шпондера в рукаві

  • Час: 2 години
  • Порції: 700 – 800 грамів

Приготування:

  • Миємо м'ясо, робимо глибокі надрізи в ньому. Окремо вичавлюємо через прес часник.
  • Всі інші інгредієнти змішуємо до однорідності і натираємо ними весь шматок, також поклавши в надрізи.
  • Перекладаємо в рукав для запікання та випікаємо в розігрітій духовці при 190 градусах 1,5 години.
  • Вимикаємо духовку, даємо схолонути у ній, а тоді на кілька годин перекладаємо в холодильник.
  • Нарізаємо шпондер на шматки, кладемо на чорний хлібчик, приправляємо гірчицею і подаємо до столу.

Смачного!