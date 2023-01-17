Свинина (бочек) в рукаве может быть вкусной закуской к столу, идеальным перекусом или ингредиентом к будущему блюду (карбонары, или к картофелю).
Читайте также Более нижних не пробовали: рецепт куриных котлет в кляре с сыром
Запеченный шпондер так вкусен, что невозможно удержаться, чтобы не начать пробовать его еще теплым. Готовить его просто, особенно в духовке.
Рецепт шпондера в рукаве
- Время: 2 часа
- Порции: 700 – 800 граммов
Приготовление:
- Моем мясо, делаем глубокие надрезы в нем. Отдельно выжимаем через пресс чеснок.
- Все остальные ингредиенты смешиваем до однородности и натираем ими весь кусок, также положив в надрезы.
- Перекладываем в рукав для запекания и выпекаем в разогретой духовке при 190 градусах 1,5 часа.
- Выключаем духовку, даем остыть в ней, а потом на несколько часов перекладываем в холодильник.
- Нарезаем шпондер на куски, кладем на черный хлебчик, приправляем горчицей и подаем на стол.
Приятного тебе аппетита!