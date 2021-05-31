Домашняя вареная колбаса

Вареная колбаса считается настоящей бутербродной классикой. Ломтик хлеба с кружком "докторской" и сыром – прекрасный вариант для быстрого завтрака или перекуса. Вареная колбаса имеет нежную текстуру и оригинальный вкус, однако на полках магазинов найти по-настоящему качественный продукт достаточно сложно. Многие производители не соблюдают ГОСТы, поэтому настоящего мяса в колбасном изделии может быть совсем мало, а различных химических добавок – много. Особенно не рекомендуется давать такую продукцию детям и тем, кто страдает различными заболеваниями ЖКТ.

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Если вы не представляете свое меню без вкусной вареной колбаски, то лучше приготовить ее в домашних условиях из натуральных ингредиентов. Это блюдо можно без опасений предложить ребенку, так как оно имеет сбалансированный и здоровый состав.

Домашняя вареная колбаса / Фото kolizhanka

Если вы не представляете свое меню без вкусной вареной колбаски, то лучше приготовить ее в домашних условиях из натуральных ингредиентов. Это блюдо можно без опасений предложить ребенку, так как оно имеет сбалансированный и здоровый состав.

Ингредиенты:

– 0,5 кг куриного филе;

– два яичных белка;

– 200 мл сливок (10%);

– 1 зубчик чеснока;

– 30 мл свекольного сока;

– 1 ч. л. соли;

– 0,5 ч. л. черного молотого перца;

– 0,5 ч. л. сушеного молотого орегано;

– щепотка мускатного ореха.

Основа блюда — диетическое куриное филе, которое содержит большое количество белка и мало жира. Выбирайте свежее мясо высокого качества, так как от этого зависит вкус готовой варенки.

Приготовление:

Сначала лучше нарезать мясо небольшими кубиками, а потом пропустить через мясорубку или измельчить блендером. После этого добавьте в полученный фарш охлажденные сливки и измельченный чеснок, тщательно все перемешайте. Отделите белки двух яиц от желтков и также добавьте в фарш. Следующий шаг позволит придать домашней вареной колбасе приятный розовый оттенок, как у фабричных изделий. Для этого опытные хозяйки добавляют в фарш свежевыжатый свекольный сок. Вам понадобится где-то 30 мл сока (1,5 столовых ложки). Получить его достаточно просто: небольшую свеклу натрите на мелкой терке, полученную массу заверните в чистую марлю и хорошо отожмите. Вместе со свекольным соком добавьте в фарш специи и снова все хорошо перемешайте. После этого приступайте к формированию колбасок. Выложите фарш на фольгу и скрутите его в плотный рулет. Концы фольги туго завяжите нитью, чтобы в процессе готовки частички фарша не просочились наружу. С этого количества ингредиентов у вас получится две колбаски среднего размера. Каждую аккуратно упакуйте в обычный полиэтиленовый пакет. Поставьте на плиту кастрюлю с водой, в которую поместится домашняя варенка. После закипания опустите сформированные рулетики в воду и варите в течение 30 минут. Рекомендуем время от времени переворачивать их, чтобы мясо приобрело однородный оттенок и полностью проварилось. Как только колбаски приготовились, вытащите их, распакуйте и дайте остыть при комнатной температуре. После этого поместите блюдо на пару часов в холодильник, чтобы оно стало более плотным и хорошо нарезалось. Подавать можно с хлебом, кашами и любым другим гарниром. Хранить домашнюю вареную колбасу нужно только в холодильнике при температуре не выше +4 – 6 градусов. Срок хранения – до 5 суток.

Хранить домашнюю вареную колбасу нужно только в холодильнике при температуре не выше +4 – +6 градусов. Срок хранения – до 5 суток.

Домашняя куриная колбаса

Домашняя колбаса из курицы – блюдо, которое понравится как взрослым, так и детям. Предлагаем вам два простых и вкусных рецепта, которые разнообразят ваш рацион. Приготовить их можно для праздничного стола, ланча в школу ребенку или для перекуса. Потребуются обычные ингредиенты, которые вы сможете найти в любом продуктовом магазине.

Куриная колбаска с твердым сыром

Для этой колбасы не понадобится натуральная оболочка, поэтому вы сможете приготовить ее быстро и без заморочек.

Куриная колбаска с твердым сыром / Фото shkola-zhyttia

Ингредиенты:

– 500 грамм куриного филе;

– 200 мл сливок (10%);

– 2 яичных белка;

– 1 ч. л. крахмала;

– 50 грамм твердого сыра;

– 1 головка чеснока;

– перец и соль по вкусу.

Приготовление:

Сначала нужно приготовить фарш: отрежьте от филе небольшой кусочек и отложите его в сторону, а остальное мясо перекрутите через мясорубку. Также можно использовать блендер, тогда фарш приобретет еще более нежную текстуру. После этого отделите белки двух яиц от желтков и добавьте их к фаршу (желтки можно использовать для приготовления других блюд). Далее добавьте соль, перец, крахмал, сливки и все тщательно перемешайте. Отложенный ранее кусочек филе и твердый сыр нарежьте небольшими кусочками. Чеснок измельчите и все это добавьте к фаршу и перемешайте. После начинайте формировать колбаски: сделать это можно в фольге или в пищевом пергаменте. Скрутите мясную массу в рулетики, концы пергамента или фольги перетяните нитками и упакуйте в несколько слоев пищевой пленки. Поместите колбасу в кипяток на полчаса. Сначала оставьте блюдо при комнатной температуре до остывания, а потом поставьте в холодильник на 6 часов. Подавать можно с разнообразными гарнирами и овощами. Хранить в холодильнике не дольше 3 – 4 суток.

Колбаса с карри и желатином

Оригинальный рецепт, который прост в приготовлении и не требует покупки дорогостоящих или редких ингредиентов.

Колбаса с карри и желатином / Фото gurmaniac

Ингредиенты:

– 1 кг куриного филе;

– 40 грамм желатина;

– 4 зубчика чеснока;

– 1,5 ч. л. карри;

– 1,5 ч. л. паприки;

– 1 ч. л. черного молотого перца;

– 0,5 ч. л. красного молотого перца;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Фарш необходимо нарезать небольшими кубиками – это самый времязатратный процесс во всем рецепте, но зато дальше будет намного проще. Чеснок измельчите под прессом или на мелкой терке, смешайте его с желатином, специями, солью и добавьте к нарезанному мясу. Перемешивать массу лучше всего руками, тщательно втирая желатин и приправы в куриное филе. После этого поставьте мясо в холодильник на 40 – 60 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы желатин хорошо разбух. Следующий этап – формирование колбасок. На пищевой пленке сформируйте плотный рулет и тщательно стяните ее на концах прочными нитками. Заверните сформированную колбаску в еще один слой пищевой пленки и опустите в кипящую воду. Варите в течение часа на среднем огне, по готовности дайте блюду остыть при комнатной температуре, а затем отправьте в холодильник на 10 – 12 часов.

Такая домашняя колбаса с курицей прекрасно подойдет для бутербродов и нарезок на праздничный стол. Смесь специй делает ее вкус необычным и запоминающимся. Ваши домашние или гости точно отметят ваше мастерство и попросят добавки.

Домашняя колбаса из свинины

Свинина считается оптимальным видом мяса для сытной домашней колбасы. Свиная колбаска получается сочной и насыщенной, особенно если готовить ее по проверенным рецептам. Предлагаем вам два простых способа для приготовления этого вкусного, любимого многими блюда.

Колбаски в натуральной оболочке

Свиная колбаса в натуральной оболочке – это очень вкусно и полезно.

Свиная колбаса / Фото kolizhanka

Ингредиенты:

– 1,3 кг свинины;

– 1,5 кг кишок;

– 4 зубчика чеснока;

– 300 грамм сала;

– 250 грамм репчатого лука;

– соль, черный молотый перец, тмин, мускатный орех по вкусу.

Приготовление:

Кишки тщательно промойте и очистите. Половину мяса и сала пропустите через мясорубку, а вторую половину — нарежьте мелкими кубиками. Луковицу мелко нарежьте и обжарьте до золотистости на растительном масле. Все специи смешайте и измельчите. После этого фарш соединяем с мясом, нарезанным кусочками, специями, луком, чесноком. Получившаяся масса должна постоять при комнатной температуре около 30 минут. Следующий этап — начинка кишок мясом: наденьте кишку на воронку мясорубки и наполните ее фаршем. Концы туго свяжите крепкими нитками. Получившиеся колбаски перетяните нитками, положите в рукав для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40 минут. Потом переверните колбаски на другую сторону, снизьте температуру до 175 градусов и оставьте запекаться еще на 30 минут. Колбасу можно подавать горячей или охлажденной – в любом случае она будет иметь прекрасный и насыщенный вкус.

Купаты для гриля из свинины и говядины

Отличная идея для пикника – сочные купаты, обжаренные на гриле. Прекрасно подойдут к прохладительным напиткам, овощам и зелени.

Купаты для гриля из свинины и говядины / Фото 1000.menu

Ингредиенты:

– 1 кг говядины;

– 1 кг свинины;

– 7 зубчиков чеснока;

– веточка свежего розмарина;

– специи по вкусу: кориандр, перец черный молотый, тмин, имбирь, корица, мускатный орех, соль;

– кишки для натуральной оболочки.

Приготовление:

Мясо пропускаем через мясорубку, чтобы получить фарш нежной консистенции. Чеснок и розмарин измельчаем, соединяем с остальными специями и добавляем к фаршу. После этого в полученную массу вливаем 200 мл воды и тщательно отбиваем, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Далее на воронку мясорубки надеваем заранее подготовленную кишку и начиняем ее. Чтобы получить купаты, удобные для гриля, перевязывать лучше на расстоянии 15 – 20 см. Прежде, чем отправить колбаски на гриль, проколите их в нескольких местах зубочисткой. Жарить следует до готовности, время от времени переворачивая блюдо на разные стороны. Для полной прожарки обычно требуется около 30 минут. Подавать купаты стоит горячими с соусами и зеленью.

Приятного аппетита!