Как легко и быстро приготовить фаршированные шампиньоны – рецепт
1 июня 2023, 12:42Читати новину українською
Источник:sargento
Запланировали семейные посиделки и решили приготовить что-нибудь из грибов? У нас есть простой и вкусный рецепт фаршированных шампиньонов, который понравится каждому.
Существует множество вариаций с фаршированными грибами. Их можно начинять овощными зажарками, мариновать в майонезе со специями и натирать творогом. Иногда их даже начиняют мясным фаршем и запекают.
Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня
24 канал подготовил рецепт фаршированных шампиньонов с морковью, луком и ножками грибов.
Рецепт фаршированных шампиньонов
- Время: 40 минут
- Порции: 4
– 500 граммов больших шампиньонов;
– 2 морковки;
– 1 репчатый лук;
– 150 – 200 граммов твердого сыра;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло;
– майоран (по желанию).
Приготовление:
- Очищаем грибы, отрезаем ножки и мелко рубим их ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке.
- Разогреваем сковороду с маслом и сначала обжариваем лук, затем добавляем морковь и ножки грибов. Заправляем специями и перемешиваем.
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- Выкладываем шляпки грибов на противень, начиняем овощной зажаркой и посыпаем сыром.
- Запекаем 15 минут до готовности.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить салат из молодой капусты. Мы подобрали три рецепты на выбор.