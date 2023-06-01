Как легко и быстро приготовить фаршированные шампиньоны – рецепт

Запланировали семейные посиделки и решили приготовить что-нибудь из грибов? У нас есть простой и вкусный рецепт фаршированных шампиньонов, который понравится каждому.

Существует множество вариаций с фаршированными грибами. Их можно начинять овощными зажарками, мариновать в майонезе со специями и натирать творогом. Иногда их даже начиняют мясным фаршем и запекают.

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24 канал подготовил рецепт фаршированных шампиньонов с морковью, луком и ножками грибов.

Рецепт фаршированных шампиньонов

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

– 500 граммов больших шампиньонов;– 2 морковки;– 1 репчатый лук;– 150 – 200 граммов твердого сыра;– соль;– черный молотый перец;– масло;– майоран (по желанию).

Приготовление:

Очищаем грибы, отрезаем ножки и мелко рубим их ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке.

Разогреваем сковороду с маслом и сначала обжариваем лук, затем добавляем морковь и ножки грибов. Заправляем специями и перемешиваем.

Разогреваем духовку до 200 градусов.

Выкладываем шляпки грибов на противень, начиняем овощной зажаркой и посыпаем сыром.

Запекаем 15 минут до готовности.

Приятного аппетита!

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