Существует множество вариаций с фаршированными грибами. Их можно начинять овощными зажарками, мариновать в майонезе со специями и натирать творогом. Иногда их даже начиняют мясным фаршем и запекают.

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24 канал подготовил рецепт фаршированных шампиньонов с морковью, луком и ножками грибов.

Рецепт фаршированных шампиньонов

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Очищаем грибы, отрезаем ножки и мелко рубим их ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке.
  • Разогреваем сковороду с маслом и сначала обжариваем лук, затем добавляем морковь и ножки грибов. Заправляем специями и перемешиваем.
  • Разогреваем духовку до 200 градусов.
  • Выкладываем шляпки грибов на противень, начиняем овощной зажаркой и посыпаем сыром.
  • Запекаем 15 минут до готовности.

Приятного аппетита!