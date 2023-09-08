Едите и худеете: рецепт галеты с грушей и домашним сыром
8 сентября 2023, 10:44Читати новину українською
Источник:Dream fit you
Каждый из нас мечтает есть и худеть. Чтобы осуществить это маленькое желание, у нас есть рецепт десерта, который сможет с этим помочь.
Сочная галета с грушей – отличный питательный десерт, который можно на любой диете. Только представьте, вы едите сладкую домашнюю выпечку и худеете.
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В основе десерта домашний кисломолочный творог и спелая сладкая груша – невероятно, правда.
Рецепт галеты с грушей и творогом
- Время: 45 минут
- Порции: 4
– 180 граммов кисломолочного сыра;
– 90 граммов сливочного масла;
– 1 яичный желток;
– 1 ложка сахара;
– цедра одного апельсина;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 150 граммов муки;
– 2 – 3 груши.
Приготовление:
- В миске смешиваем кисломолочный творог, желток, сахар, муку и цедру апельсина. Тщательно перемешиваем и заворачиваем в пищевую пленку. Откладываем тесто в холодильник отдохнуть.
- Тем временем нарезаем очищенную грушу тонкими ломтиками.
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Раскатываем тесто на пергаменте, выкладываем грушу и посыпаем все корицей. По желанию миндальными хлопьями. Заворачиваем края теста и отправляем галету в духовку на 20 – 30 минут.
- Готовый десерт охлаждаем, нарезаем порционными кусочками и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить любимый вкусник Елизаветы II.