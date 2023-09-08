Правя Великобританией более семидесяти лет, королева Елизавета II стала символом стабильности и преданности. Даже ее вкусовые предпочтения полностью принадлежали британской кухне.
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Каким был монарший рацион
Королева Елизавета II правила 70 лет и семь месяцев – дольше всех британских монархов. Она была известна своим увлечением британской культурой и традициями, включая кулинарию.
Шеф-повар Даррен Макгрейди, работавший в Кенсингтонском дворце, открыл несколько секретов королевского меню.
Для основного блюда она любила дичь, такие как стейк по-гельски, стейк из филе с грибным соусом из виски, особенно если мы делали это с олениной. Королева любила шоколад, поэтому в меню мы бы включили что-нибудь, связанное с шоколадом,
– рассказал звездный повар.
Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет. Попытайтесь приготовить шоколад, от которого не отказалась даже королева.
Рецепт королевского шоколада
- Время: 10 минут + 2 часа
- Порций: 4
Королевский вкус / Фото unsplash
Приготовление:
- Растопите кокосовое масло на сковороде и дайте ему остыть.
- К нему добавьте какао, сахар и ванильный экстракт.
- Все тщательно перемешайте.
- Поместите массу в силиконовую форму для шоколада и поставьте в морозилку на 2 часа.
Приятного аппетита!