Соковита галета з грушею – відмінний поживний десерт, який можна на будь-якій дієті. Тільки уявіть, ви їсте солодку домашню випічку та худнете.

Читайте також Найкращий вибір для школярів: як смачно нагодувати дитину під час активних буднів

В основі десерту домашній кисломолочний сир та стигла солодка груша – неймовірно, правда ж.

Рецепт галети з грушею та домашнім сиром

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • У мисці змішуємо кисломолочний сир, жовток, цукор, борошно та цедру апельсина. Ретельно перемішуємо та загортаємо у харчову плівку. Відкладаємо тісто в холодильник відпочити.
  • Тим часом нарізаємо очищену грушу тонкими скибками.
  • Розігріваємо духовку до 180 градусів.
  • Розкачуємо тісто на пергаменті, викладаємо грушу та посипаємо все корицею. За бажанням мигдалевими пластівцями. Загортаємо краї тіста та відправляємо галету в духовку на 20 – 30 хвилин.
  • Готовий десерт охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.

Смачного!