Соковита галета з грушею – відмінний поживний десерт, який можна на будь-якій дієті. Тільки уявіть, ви їсте солодку домашню випічку та худнете.

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В основі десерту домашній кисломолочний сир та стигла солодка груша – неймовірно, правда ж.

Рецепт галети з грушею та домашнім сиром

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 180 грамів кисломолочного сиру;

– 90 грамів вершкового масла;

– 1 яєчний жовток;

– 1 ложка цукру;

– цедра одного апельсина;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 150 грамів борошна;

– 2 – 3 груші.

Приготування:

У мисці змішуємо кисломолочний сир, жовток, цукор, борошно та цедру апельсина. Ретельно перемішуємо та загортаємо у харчову плівку. Відкладаємо тісто в холодильник відпочити.

Тим часом нарізаємо очищену грушу тонкими скибками.

Розігріваємо духовку до 180 градусів.

Розкачуємо тісто на пергаменті, викладаємо грушу та посипаємо все корицею. За бажанням мигдалевими пластівцями. Загортаємо краї тіста та відправляємо галету в духовку на 20 – 30 хвилин.

Готовий десерт охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.

Смачного!

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