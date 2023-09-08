Соковита галета з грушею – відмінний поживний десерт, який можна на будь-якій дієті. Тільки уявіть, ви їсте солодку домашню випічку та худнете.
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В основі десерту домашній кисломолочний сир та стигла солодка груша – неймовірно, правда ж.
Рецепт галети з грушею та домашнім сиром
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- У мисці змішуємо кисломолочний сир, жовток, цукор, борошно та цедру апельсина. Ретельно перемішуємо та загортаємо у харчову плівку. Відкладаємо тісто в холодильник відпочити.
- Тим часом нарізаємо очищену грушу тонкими скибками.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Розкачуємо тісто на пергаменті, викладаємо грушу та посипаємо все корицею. За бажанням мигдалевими пластівцями. Загортаємо краї тіста та відправляємо галету в духовку на 20 – 30 хвилин.
- Готовий десерт охолоджуємо, нарізаємо порційними шматочками та подаємо до столу.
Смачного!