Сочная галета с грушей – отличный питательный десерт, который можно на любой диете. Только представьте, вы едите сладкую домашнюю выпечку и худеете.
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В основе десерта домашний кисломолочный творог и спелая сладкая груша – невероятно, правда.
Рецепт галеты с грушей и творогом
- Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- В миске смешиваем кисломолочный творог, желток, сахар, муку и цедру апельсина. Тщательно перемешиваем и заворачиваем в пищевую пленку. Откладываем тесто в холодильник отдохнуть.
- Тем временем нарезаем очищенную грушу тонкими ломтиками.
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Раскатываем тесто на пергаменте, выкладываем грушу и посыпаем все корицей. По желанию миндальными хлопьями. Заворачиваем края теста и отправляем галету в духовку на 20 – 30 минут.
- Готовый десерт охлаждаем, нарезаем порционными кусочками и подаем на стол.
Приятного аппетита!