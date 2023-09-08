Сочная галета с грушей – отличный питательный десерт, который можно на любой диете. Только представьте, вы едите сладкую домашнюю выпечку и худеете.

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В основе десерта домашний кисломолочный творог и спелая сладкая груша – невероятно, правда.

Рецепт галеты с грушей и творогом

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 180 граммов кисломолочного сыра;

– 90 граммов сливочного масла;

– 1 яичный желток;

– 1 ложка сахара;

– цедра одного апельсина;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 150 граммов муки;

– 2 – 3 груши.

Приготовление:

В миске смешиваем кисломолочный творог, желток, сахар, муку и цедру апельсина. Тщательно перемешиваем и заворачиваем в пищевую пленку. Откладываем тесто в холодильник отдохнуть.

Тем временем нарезаем очищенную грушу тонкими ломтиками.

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Раскатываем тесто на пергаменте, выкладываем грушу и посыпаем все корицей. По желанию миндальными хлопьями. Заворачиваем края теста и отправляем галету в духовку на 20 – 30 минут.

Готовый десерт охлаждаем, нарезаем порционными кусочками и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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