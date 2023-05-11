Из клубники получаются вкусные коктейли, сладкие торты по типу Фрезье, а также ею можно украшать десерты или выпечку. Мы предлагаем приготовить из клубники творожную галету.
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Рецепт сырной галеты с клубникой
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- В тарелку выбиваем яйцо и творог. Перебиваем блендером в однородную массу.
- Добавляем щепотку соли, немного ванильного сахара и разрыхлителя и муку. Замешиваем тесто – должно получиться мягкое, но немного липнуть в руки тесто.
- Тесто заматываем в плёнку и оставляем на 15 минут при комнатной температуре.
- Тем временем для начинки нарезаем клубнику, добавляем крахмал, немного ванильного сахара и сахар. Перемешиваем.
- Поверхность хорошо присыпаем мукой. Раскатываем максимально тонко, и сразу перекладываем в форму, на пергамент. Тогда по центру выкладываем начинку, и легонько окутываем пальцами, защипываем края.
- Смазываем бортики водой и отправьте в духовку при 180 градусах на 25 – 30 минут.
Приятного аппетита!