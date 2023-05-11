З полуниці виходять смачні коктейлі, солодкі торти по типу Фрезьє, також нею можна прикрашати десерти чи випічку. Ми пропонуємо приготувати з полуниці сирну галету.
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Рецепт сирної галети з полуницею
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- В тарілку вибиваємо яйце та сир. Перебиваємо блендером в однорідну масу.
- Додаємо дрібку солі, трішки ванільного цукру і розпушувача та борошно. Замішуємо тісто – має вийти м’яке, але трішки липнути до рук тісто.
- Тісто замотуємо в плівку і залишаємо на 15 хвилин при кімнатній температурі.
- Тим часом для начинки нарізаємо полуниці, додаємо крохмаль, трішки ванільного цукру і цукор. Перемішуємо.
- Поверхню гарно присипаємо борошном. Розкатуємо максимально тонко, і відразу перекладаємо в форму, на пергамент. Тоді по центру викладаємо начинку, та легенько підгортаємо пальцями, защіпуємо краї.
- Змащуємо бортики водою і відправте в духовку при 180 градусах на 25 – 30 хвилин.
Смачного!