Голубцы – старинное блюдо украинской кухни, которое часто готовят на праздники, в воскресенье, когда собирается вся семья. Они могут быть как с мясом, так и постными: с рисом и грибами, гречкой и картофелем или рисом и морковью.

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Относительно способа приготовления голубцов, их тоже несколько: бабушки готовили их в печи, а современные хозяйки предпочитают духовку или на плите.

Рецепт домашних голубцов в духовке

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8

Ингредиенты:

– 1 белокочанная капуста;

– 1 стакан риса;

– 2 моркови;

– 1 репчатый лук;

– мясной фарш;

– томатная паста (две части);

– сливки или сметана;

– зелень;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Промываем рис в проточной воде, пока она не станет прозрачной. Рис отвариваем в кипящей подсоленной воде до полуготовности.

На разогретой сковороде с маслом обжариваем репчатый лук нарезанный кубиком. Добавляем натертую на терке морковь и томатную пасту. Сдабриваем все солью и черным молотым перцем.

К рису добавляем зажарку, специи, фарш и измельченную зелень.

Капусту отвариваем в кипящей воде, отрезаем кочерыжку, снимаем листики поочередно. Первые листики выкладываем на дно кастрюли. Со следующих срезаем твердую частицу ребра и разделяем на половину. В каждый заворачиваем начинку.



Голубцы / Фото The spruce eat

Плотно выкладываем в кастрюле друг у друга.

Томатную пасту смешиваем со сливками, разбавляем водой и заливаем голубцы.

Запекаем их разогретой духовке при 180 градусах полтора часа.

Приятного аппетита!

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