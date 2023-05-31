Голубцы – старинное блюдо украинской кухни, которое часто готовят на праздники, в воскресенье, когда собирается вся семья. Они могут быть как с мясом, так и постными: с рисом и грибами, гречкой и картофелем или рисом и морковью.

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Относительно способа приготовления голубцов, их тоже несколько: бабушки готовили их в печи, а современные хозяйки предпочитают духовку или на плите.

Рецепт домашних голубцов в духовке

  • Время: 2 часа
  • Порции: 8

Приготовление:

  • Промываем рис в проточной воде, пока она не станет прозрачной. Рис отвариваем в кипящей подсоленной воде до полуготовности.
  • На разогретой сковороде с маслом обжариваем репчатый лук нарезанный кубиком. Добавляем натертую на терке морковь и томатную пасту. Сдабриваем все солью и черным молотым перцем.
  • К рису добавляем зажарку, специи, фарш и измельченную зелень.
  • Капусту отвариваем в кипящей воде, отрезаем кочерыжку, снимаем листики поочередно. Первые листики выкладываем на дно кастрюли. Со следующих срезаем твердую частицу ребра и разделяем на половину. В каждый заворачиваем начинку.


Голубцы / Фото The spruce eat

  • Плотно выкладываем в кастрюле друг у друга.
  • Томатную пасту смешиваем со сливками, разбавляем водой и заливаем голубцы.
  • Запекаем их разогретой духовке при 180 градусах полтора часа.

Приятного аппетита!