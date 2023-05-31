Голубці – давня страва української кухні, яку часто готують на свята, в неділю, коли збирається вся родина. Вони можуть бути як з м'ясом, так і пісними: з рисом і грибами, гречкою та картоплею, або рисом і морквою.

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Щодо способу приготування голубців, їх також кілька: бабусі готували їх в печі, а сучасні господині надають перевагу духовці, або на плиті.

Рецепт домашніх голубців в духовці

Час: 2 години

2 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 1 білоголова капуста;

– 1 склянка рису;

– 2 моркви;

– 1 ріпчаста цибуля;

– м'ясний фарш;

– томатна паста (дві частини);

– вершки або сметана;

– зелень;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Промиваємо рис у проточній воді, доки вона не стане прозорою. Рис відварюємо у киплячій підсоленій воді до напівготовності.

На розігрітій сковорідці з олією обсмажуємо ріпчасту цибулю нарізану кубиком. Додаємо натерту на тертці моркву та томатну пасту. Присмачуємо все сіллю та чорним меленим перцем.

До рису додаємо засмажку, спеції, м'ясний фарш та подрібнену зелень.

Капусту відварюємо у киплячій воді, відрізаємо качан, знімаємо листочки по черзі. Перші листочки викладаємо на дно каструлі. З наступних зрізаємо тверду частинку ребра і розділяємо на половину. В кожен завертаємо начинку.



Голубці / Фото The spruce eat

Щільно викладаємо в каструлі один біля одного.

Томатну пасту змішуємо з вершками, розбавляємо водою і заливаємо голубці.

Запікаємо їх розігрітій духовці при 180 градусах півтори години.

Смачного!

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