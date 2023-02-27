Гороховая зупа – сытный вариант для обеда или ужина. Она довольно легкая в приготовлении и будет даже наименьшим.
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Этот рецепт первого блюда готовят на мясном бульоне, но его можно запросто делать и без него: на воде или овощном бульоне.
Рецепт горохового супу
- Время: 1,5 часа
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Промываем горох в воде, пока она не станет прозрачной. Заливаем холодной водой и отвариваем 20-30 минут.
- Сельдерей, лук, лавровый лист и нарезанную морковь помещаем в холодную воду и отвариваем. Горох отцеживаем, добавляем в бульон.
- Когда вода закипит добавляем курицу, впоследствии – нарезанный картофель. Сдабриваем горох солью.
- Для заправки нужно поджарить до золотистого цвета лучок, а затем добавляем натертую морковь. Добавляем специй и все в суп.
- Сельдерей, целую луковицу и лавровый лист достаем и выбрасываем, а курочку – охлаждаем.
- Курочку разделяем на мелкие кусочки, обжариваем на масле с добавлением специй и поворачиваем к супу.
- Даем блюду настояться.
Приятного аппетита!