Гороховая зупа – сытный вариант для обеда или ужина. Она довольно легкая в приготовлении и будет даже наименьшим.

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Этот рецепт первого блюда готовят на мясном бульоне, но его можно запросто делать и без него: на воде или овощном бульоне.

Рецепт горохового супу

  • Время: 1,5 часа
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Промываем горох в воде, пока она не станет прозрачной. Заливаем холодной водой и отвариваем 20-30 минут.
  • Сельдерей, лук, лавровый лист и нарезанную морковь помещаем в холодную воду и отвариваем. Горох отцеживаем, добавляем в бульон.
  • Когда вода закипит добавляем курицу, впоследствии – нарезанный картофель. Сдабриваем горох солью.
  • Для заправки нужно поджарить до золотистого цвета лучок, а затем добавляем натертую морковь. Добавляем специй и все в суп.
  • Сельдерей, целую луковицу и лавровый лист достаем и выбрасываем, а курочку – охлаждаем.
  • Курочку разделяем на мелкие кусочки, обжариваем на масле с добавлением специй и поворачиваем к супу.
  • Даем блюду настояться.

Приятного аппетита!