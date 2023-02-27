Гороховая зупа – сытный вариант для обеда или ужина. Она довольно легкая в приготовлении и будет даже наименьшим.

Читайте также Легко и быстро: куриный шницель с хрустящей корочкой всего за 5 минут

Этот рецепт первого блюда готовят на мясном бульоне, но его можно запросто делать и без него: на воде или овощном бульоне.

Рецепт горохового супу

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 300 граммов гороха;

– 1,5 литра воды;

– 1 – 2 стебля сельдерея;

– 2 – 3 штуки лука;

– 2 – 3 моркови;

– 5 картофелин;

– лавровый лист;

– куриное филе;

– соль;

– черный молотый перец;

– молотая копченая паприка;

– сливочное масло или масло.

Приготовление:

Промываем горох в воде, пока она не станет прозрачной. Заливаем холодной водой и отвариваем 20-30 минут.

Сельдерей, лук, лавровый лист и нарезанную морковь помещаем в холодную воду и отвариваем. Горох отцеживаем, добавляем в бульон.

Когда вода закипит добавляем курицу, впоследствии – нарезанный картофель. Сдабриваем горох солью.

Для заправки нужно поджарить до золотистого цвета лучок, а затем добавляем натертую морковь. Добавляем специй и все в суп.

Сельдерей, целую луковицу и лавровый лист достаем и выбрасываем, а курочку – охлаждаем.

Курочку разделяем на мелкие кусочки, обжариваем на масле с добавлением специй и поворачиваем к супу.

Даем блюду настояться.

Приятного аппетита!