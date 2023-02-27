Горохова зупа – ситний варіант для обіду чи вечері. Вона доволі легка у приготуванні та смакуватиме навіть найменшим.
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Цей рецепт першої страви готують на м'ясному бульйоні, але її можна запросто робити і без нього: на воді чи овочевому бульйоні.
Рецепт горохової зупи
- Час: 1,5 години
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Промиваємо горох у воді, доки вона не стане прозорою. Заливаємо холодною водою та відварюємо 20 – 30 хвилин.
- Селеру, цибулю, лавровий лист та нарізану моркву поміщаємо у холодну воду і відварюємо. Горох відціджуємо, додаємо до бульйону.
- Коли вода закипить додаємо курку, згодом – нарізану картоплю. Присмачуємо горох сіллю.
- Для заправки потрібно підсмажити до золотистого кольору цибульку, а потім додаємо натерту моркву. Додаємо спецій та все️ до супу.
- Селеру, цілу цибулину та лавровий лист дістаємо та викидаємо, а курочку – охолоджуємо.
- Курочку розділяємо на дрібні шматочки, обсмажуємо на маслі із додаванням спецій і повертаємо до зупи.
- Даємо страві настоятися.
Смачного!