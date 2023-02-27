Горохова зупа – ситний варіант для обіду чи вечері. Вона доволі легка у приготуванні та смакуватиме навіть найменшим.

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Цей рецепт першої страви готують на м'ясному бульйоні, але її можна запросто робити і без нього: на воді чи овочевому бульйоні.

Рецепт горохової зупи

  • Час: 1,5 години
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Промиваємо горох у воді, доки вона не стане прозорою. Заливаємо холодною водою та відварюємо 20 – 30 хвилин.
  • Селеру, цибулю, лавровий лист та нарізану моркву поміщаємо у холодну воду і відварюємо. Горох відціджуємо, додаємо до бульйону.
  • Коли вода закипить додаємо курку, згодом – нарізану картоплю. Присмачуємо горох сіллю.
  • Для заправки потрібно підсмажити до золотистого кольору цибульку, а потім додаємо натерту моркву. Додаємо спецій та все️ до супу.
  • Селеру, цілу цибулину та лавровий лист дістаємо та викидаємо, а курочку – охолоджуємо.
  • Курочку розділяємо на дрібні шматочки, обсмажуємо на маслі із додаванням спецій і повертаємо до зупи.
  • Даємо страві настоятися.

Смачного!