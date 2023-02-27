Как приготовить гороховый суп: рецепт, как у мамы

Помните мамин суп с горохом, на нежном бульоне с овощами? Это такая вкусность, что мы не удержались и подготовили ее рецепт.

Гороховая зупа – сытный вариант для обеда или ужина. Она довольно легкая в приготовлении и будет даже наименьшим.

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Этот рецепт первого блюда готовят на мясном бульоне, но его можно запросто делать и без него: на воде или овощном бульоне.

Рецепт горохового супу

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порции: 4 – 6

– 300 граммов гороха;– 1,5 литра воды;– 1 – 2 стебля сельдерея;– 2 – 3 штуки лука;– 2 – 3 моркови;– 5 картофелин;– лавровый лист;– куриное филе;– соль;– черный молотый перец;– молотая копченая паприка;– сливочное масло или масло.

Приготовление:

Промываем горох в воде, пока она не станет прозрачной. Заливаем холодной водой и отвариваем 20-30 минут.

Сельдерей, лук, лавровый лист и нарезанную морковь помещаем в холодную воду и отвариваем. Горох отцеживаем, добавляем в бульон.

Когда вода закипит добавляем курицу, впоследствии – нарезанный картофель. Сдабриваем горох солью.

Для заправки нужно поджарить до золотистого цвета лучок, а затем добавляем натертую морковь. Добавляем специй и все в суп.

Сельдерей, целую луковицу и лавровый лист достаем и выбрасываем, а курочку – охлаждаем.

Курочку разделяем на мелкие кусочки, обжариваем на масле с добавлением специй и поворачиваем к супу.

Даем блюду настояться.

Приятного аппетита!