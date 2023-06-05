Золотистая корочка, рыхлое тесто, творожная начинка, клубника – это просто идеальное сочетание ингредиентов в одном блюде.
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Попытайтесь приготовить дома сладкое хачапури и вы будете приятно удивлены, а дети будут просить добавки еще и еще.
Рецепт сладкого хачапури
- Время: 3 часа
- Порции: 2
Приготовление:
- Для опары сочетаем теплое молоко, дрожжи, сахар и соль. Накрываем пищевой плёнкой и оставляем в теплом месте на 15 минут. ⠀
- Для приготовления теста к просеянной муке добавляем опару и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Добавляем масло и снова хорошо вымешиваем. Глубокую мычку смазываем растительным маслом, кладем туда наше тесто и сверху тоже смазываем его растительным маслом. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место на полтора часа. ⠀
- Для начинки сочетаем кисломолочный творог, крем-творог, сахар и яичный белок (необязательно). ⠀
- После этого присыпаем тесто мукой, обходим, делим на 2 части и каждую раскатываем в круг.
- Формируем челноки и кладем на лист с пергаментом. В центр кладем творожную начинку, а сверху свежую клубнику. Края смазываем желтком смешанным с молоком и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.
- Подаем со свежей клубникой, сливочным мороженым, сахарной пудрой и мятой.
Приятного аппетита!