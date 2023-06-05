Золотиста скоринка, пухке тісто, сирна начинка, полуниця – це просто ідеальне поєднання інгредієнтів в одній страві.
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Спробуйте приготувати вдома солодке хачапурі та ви будете приємно здивовані, а діти проситимуть добавки ще і ще.
Рецепт солодкого хачапурі
- Час: 3 години
- Порції: 2
Приготування:
- Для опари поєднуємо тепле молоко, дріжджі, цукор та сіль. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 15 хвилин. ⠀
- Для приготування тіста до просіяного борошна додаємо опару і замішуємо м’яке, еластичне тісто. Додаємо олію і знову добре вимішуємо. Глибоку мичку змащуємо олією, кладемо туди наше тісто і зверху теж змащуємо його олією. Накриваємо рушником та ставимо в тепле місце на півтори години. ⠀
- Для начинки поєднуємо кисломолочний сир, крем-сир, цукор та яєчний білок (необов'язково). ⠀
- Після цього присипаємо тісто борошном, обминаємо, ділимо на 2 частини і кожну розкочуємо в коло.
- Формуємо човники та кладемо на лист з пергаментом. В центр кладемо сирну начинку, а зверху свіжу полуницю. Краї змащуємо жовтком змішаним з молоком та випікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин.
- Подаємо зі свіжою полуницею, вершковим морозивом, цукровою пудрою та м'ятою.
Смачного!