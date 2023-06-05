Золотиста скоринка, пухке тісто, сирна начинка, полуниця – це просто ідеальне поєднання інгредієнтів в одній страві.

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Спробуйте приготувати вдома солодке хачапурі та ви будете приємно здивовані, а діти проситимуть добавки ще і ще.

Рецепт солодкого хачапурі

Час: 3 години

3 години Порції: 2

Інгредієнти для опари:

– 90 грамів теплого молока

– 3 грамів сухих або 9 грамів живих дріжджів

– 1 столова ложка цукру

– дрібка солі.

Для тіста:

– 150 грамів просіяного борошна

– 1 столова ложка олії.

Для начинки:

– 200 грамів кисломолочного сиру

– 50 грамів крем-сиру

– 50 грамів цукру

– 1 білок (необов'язково).

Приготування:

Для опари поєднуємо тепле молоко, дріжджі, цукор та сіль. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 15 хвилин. ⠀

Для приготування тіста до просіяного борошна додаємо опару і замішуємо м’яке, еластичне тісто. Додаємо олію і знову добре вимішуємо. Глибоку мичку змащуємо олією, кладемо туди наше тісто і зверху теж змащуємо його олією. Накриваємо рушником та ставимо в тепле місце на півтори години. ⠀

Для начинки поєднуємо кисломолочний сир, крем-сир, цукор та яєчний білок (необов'язково). ⠀

Після цього присипаємо тісто борошном, обминаємо, ділимо на 2 частини і кожну розкочуємо в коло.

Формуємо човники та кладемо на лист з пергаментом. В центр кладемо сирну начинку, а зверху свіжу полуницю. Краї змащуємо жовтком змішаним з молоком та випікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин.

Подаємо зі свіжою полуницею, вершковим морозивом, цукровою пудрою та м'ятою.

Смачного!