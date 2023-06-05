Сладкий хачапури с клубникой – все будут удивлены

Обожаете грузинскую кухню? А как насчет чего-то нового – например сладкого хачапури с сезонной ягодой. У нас есть рецепт с клубникой.

Золотистая корочка, рыхлое тесто, творожная начинка, клубника – это просто идеальное сочетание ингредиентов в одном блюде.

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Попытайтесь приготовить дома сладкое хачапури и вы будете приятно удивлены, а дети будут просить добавки еще и еще.

Рецепт сладкого хачапури

Время: 3 часа

3 часа Порции: 2

– 90 граммов теплого молока– 3 грамма сухих или 9 граммов живых дрожжей– 1 столовая ложка сахара– щепотка соли.– 150 граммов просеянной муки– 1 столовая ложка масла.– 200 граммов кисломолочного сыра– 50 граммов крем-сыра– 50 граммов сахара– 1 белок (необязательно).

Приготовление:

Для опары сочетаем теплое молоко, дрожжи, сахар и соль. Накрываем пищевой плёнкой и оставляем в теплом месте на 15 минут. ⠀

Для приготовления теста к просеянной муке добавляем опару и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Добавляем масло и снова хорошо вымешиваем. Глубокую мычку смазываем растительным маслом, кладем туда наше тесто и сверху тоже смазываем его растительным маслом. Накрываем полотенцем и ставим в теплое место на полтора часа. ⠀

Для начинки сочетаем кисломолочный творог, крем-творог, сахар и яичный белок (необязательно). ⠀

После этого присыпаем тесто мукой, обходим, делим на 2 части и каждую раскатываем в круг.

Формируем челноки и кладем на лист с пергаментом. В центр кладем творожную начинку, а сверху свежую клубнику. Края смазываем желтком смешанным с молоком и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.

Подаем со свежей клубникой, сливочным мороженым, сахарной пудрой и мятой.

Приятного аппетита!