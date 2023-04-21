Он выходит всегда – рецепт хлеба в рукаве

Всегда мечтали выпекать домашний хлеб, но нотки сомнения относительно качества сдобы не покидали вас? Попробуйте хлеб по этому рецепту – вам понравится.

Хлеб в рукаве – отличный вариант для тех, кто боится, что домашняя сдоба не получится, не поднимется или не пропечется как следует.

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Технология приготовления хлеба в рукаве достаточно проста, а рецепт надежен и проверен.

Рецепт хлеба в рукаве

Время: 5 – 6 часов

5 – 6 часов Порции: 1

Ингредиенты:

– 400 граммов теплой воды;

– 11 граммов сухих дрожжей, или 25 граммов свежих;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 3 столовые ложки масла;

– 600 – 650 граммов муки.

Приготовление:

Для опары к теплой воде добавляем дрожжи и сахар, перемешиваем, накрываем и отставляем на 10-15 минут до образования пышной шапки.

Переливаем опару в миску, добавляем соль, растительное масло и хорошо перемешиваем.

Просеиваем муку и замешиваем тесто, ориентируйтесь на консистенцию она должна быть как на видео (тесто получается липким).

Накрываем полотенцем и отставляем подходить в теплое место на 30 минут.

После того как тесто подойдет смазываем ручки растительным маслом и обходим тесто. Снова накрываем и отставляем на 30 минут, так делаем 3 раза.

После перекладываем тесто на присыпанную мукой поверхность, хорошо обходим, скручиваем рулетиком и делаем разрезы.

Перекладываем тесто в рукав для запекания и хорошо завязываем края.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

Достаем хлебчик из духовки и сразу разрываем рукав.

Приятного аппетита!