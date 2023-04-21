Он выходит всегда – рецепт хлеба в рукаве

21 апреля 2023, 11:53
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Вкусные рецепты

Всегда мечтали выпекать домашний хлеб, но нотки сомнения относительно качества сдобы не покидали вас? Попробуйте хлеб по этому рецепту – вам понравится.

Хлеб в рукаве – отличный вариант для тех, кто боится, что домашняя сдоба не получится, не поднимется или не пропечется как следует.

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Технология приготовления хлеба в рукаве достаточно проста, а рецепт надежен и проверен.

Рецепт хлеба в рукаве

  • Время: 5 – 6 часов
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Для опары к теплой воде добавляем дрожжи и сахар, перемешиваем, накрываем и отставляем на 10-15 минут до образования пышной шапки.
  • Переливаем опару в миску, добавляем соль, растительное масло и хорошо перемешиваем.
  • Просеиваем муку и замешиваем тесто, ориентируйтесь на консистенцию она должна быть как на видео (тесто получается липким).
  • Накрываем полотенцем и отставляем подходить в теплое место на 30 минут.
  • После того как тесто подойдет смазываем ручки растительным маслом и обходим тесто. Снова накрываем и отставляем на 30 минут, так делаем 3 раза.
  • После перекладываем тесто на присыпанную мукой поверхность, хорошо обходим, скручиваем рулетиком и делаем разрезы.
  • Перекладываем тесто в рукав для запекания и хорошо завязываем края.
  • Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
  • Достаем хлебчик из духовки и сразу разрываем рукав.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак