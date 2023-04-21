Хлеб в рукаве – отличный вариант для тех, кто боится, что домашняя сдоба не получится, не поднимется или не пропечется как следует.
Читайте также Вкусно и быстро: рецепт традиционного украинского борща на куриных голенях
Технология приготовления хлеба в рукаве достаточно проста, а рецепт надежен и проверен.
Рецепт хлеба в рукаве
- Время: 5 – 6 часов
- Порции: 1
Приготовление:
- Для опары к теплой воде добавляем дрожжи и сахар, перемешиваем, накрываем и отставляем на 10-15 минут до образования пышной шапки.
- Переливаем опару в миску, добавляем соль, растительное масло и хорошо перемешиваем.
- Просеиваем муку и замешиваем тесто, ориентируйтесь на консистенцию она должна быть как на видео (тесто получается липким).
- Накрываем полотенцем и отставляем подходить в теплое место на 30 минут.
- После того как тесто подойдет смазываем ручки растительным маслом и обходим тесто. Снова накрываем и отставляем на 30 минут, так делаем 3 раза.
- После перекладываем тесто на присыпанную мукой поверхность, хорошо обходим, скручиваем рулетиком и делаем разрезы.
- Перекладываем тесто в рукав для запекания и хорошо завязываем края.
- Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
- Достаем хлебчик из духовки и сразу разрываем рукав.
Приятного аппетита!