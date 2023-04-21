Хліб в рукаві – чудовий варіант для тих, хто боїться, що домашня здоба не вийде, не підніметься чи не пропечеться як слід.

Читайте також Смачно і швидко: рецепт традиційного українського борщу на курячих гомілках

Технологія приготування хліба в рукаві доволі проста, а рецепт надійний та перевірений.

Рецепт хліба в рукаві

  • Час: 5 – 6 годин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Для опари до теплої води додаємо дріжджі та цукор, перемішуємо, накриваємо та відставляємо на 10 – 15 хвилин до утворення пишної шапки.
  • Переливаємо опару в миску, додаємо сіль, олію та добре перемішуємо.
  • Просіюємо борошно та замішуємо тісто, орієнтуйтесь на консистенцію вона має бути як на відео (тісто виходить липким).
  • Накриваємо рушничком та відставляємо підходити в тепле місце на 30 хвилин.
  • Після того як тісто підійде змащуємо ручки олією та оминаємо тісто. Знову накриваємо та відставляємо на 30 хвилин, так робимо 3 рази.
  • Після перекладаємо тісто на присипану борошном поверхню, добре оминаємо, скручуємо рулетиком та робимо розрізи.
  • Перекладаємо тісто в рукав для запікання та добре зав’язуємо краї.
  • Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину.
  • Дістаємо хлібчик з духовки та одразу розриваємо рукав.

Смачного!