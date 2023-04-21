Хліб в рукаві – чудовий варіант для тих, хто боїться, що домашня здоба не вийде, не підніметься чи не пропечеться як слід.

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Технологія приготування хліба в рукаві доволі проста, а рецепт надійний та перевірений.

Рецепт хліба в рукаві

Час: 5 – 6 годин

5 – 6 годин Порції: 1

Інгредієнти:

– 400 грамів теплої води;

– 11 грамів сухих дріжджів, або 25 грамів свіжих;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 3 столові ложки олії;

– 600 – 650 грамів борошна.

Приготування:

Для опари до теплої води додаємо дріжджі та цукор, перемішуємо, накриваємо та відставляємо на 10 – 15 хвилин до утворення пишної шапки.

Переливаємо опару в миску, додаємо сіль, олію та добре перемішуємо.

Просіюємо борошно та замішуємо тісто, орієнтуйтесь на консистенцію вона має бути як на відео (тісто виходить липким).

Накриваємо рушничком та відставляємо підходити в тепле місце на 30 хвилин.

Після того як тісто підійде змащуємо ручки олією та оминаємо тісто. Знову накриваємо та відставляємо на 30 хвилин, так робимо 3 рази.

Після перекладаємо тісто на присипану борошном поверхню, добре оминаємо, скручуємо рулетиком та робимо розрізи.

Перекладаємо тісто в рукав для запікання та добре зав’язуємо краї.

Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 1 годину.

Дістаємо хлібчик з духовки та одразу розриваємо рукав.

Смачного!