Молоко или масло: что добавить, чтобы пюре получилось идеальным

Даже такой обычный гарнир, как картофельное пюре, можно легко испортить добавив не те ингредиенты. Чтобы вы не совершали ошибок, мы подготовили для вас несколько советов.

24 канал подготовил рецепт картофельного пюре, которое точно станет самым лучшим среди тех, что вы уже готовили. Весь секрет не только в правильном варке картофеля, но и в ингредиентах, которые вы к нему добавляете.

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Часто мы не уверены, что именно нужно добавлять в готовый картофель, чтобы получилось идеальное пюре: сливочное масло или молоко. Мы говорим, добавляйте и то, и другое. Также популярной добавкой к гарниру являются жирные коровьи сливки. Текстура картофеля получается однородной, рыхлой и очень нежной.

Чтобы придать вкус сливочности – выбирайте сливочное масло более 82,5% жирности. По специям: кроме соли и черного молотого перца можно добавить тертый мускатный орех. Он создает с картофелем идеальную пару и придает вкус особым нотам.

Рецепт картофельного пюре, как в ресторане

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 500 – 800 граммов картофеля;– 100 граммов молока или жирных сливок;– 50 – 60 граммов сливочного масла;– черный молотый перец;– тертый мускатный орех на кончике ножа.

Приготовление:

Очищаем картофель от шелухи, моем под проточной водой и разрезаем пополам.

Отвариваем ее в подсоленной воде до готовности (около 20 минут на среднем огне).

Сцеживаем воду из картофеля, добавляем масло и вливаем теплое молоко или сливки.

Разминаем все до состояния пюре. Натираем мускатный орех, добавляем черный молотый перец и продолжаем растирать картошку немного взбивая пестиком.

Приятного аппетита!

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