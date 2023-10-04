24 канал підготував рецепт картопляного пюре, яке точно стане найкращим серед тих, що ви вже готували. Весь секрет не тільки у правильному варінні картоплі, а й у інгредієнтах, які ви до неї додаєте.
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Часто ми невпевнені, що саме потрібно додавати до готової картоплі, аби вийшло ідеальне пюре: вершкове масло чи молоко. Ми кажемо, додавайте і те, і те. Також популярною добавкою до гарніру є жирні коров'ячі вершки. Текстура картоплі виходить однорідною, пухкою та надзвичайно ніжною.
Щоб надати смаку вершковості – обирайте вершкове масло понад 82,5% жирності. Щодо спецій: окрім солі та чорного меленого перцю можна додати тертий мускатний горіх. Він створює з картоплею ідеальну пару та надає смаку особливих нот.
Рецепт картопляного пюре, як у ресторані
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Очищаємо картоплю від лушпиння, миємо під проточною водою та розрізаємо навпіл.
- Відварюємо її у підсоленій воді до готовності (близько 20 хвилин на середньому вогні).
- Зціджуємо воду з картоплі, додаємо масло та вливаємо тепле молоко чи вершки.
- Розминаємо все до стану пюре. Натираємо мускатний горіх, додаємо чорний мелений перець та продовжуємо розтирати картоплю трішки збиваючи товкачем.
Смачного!