24 канал подготовил рецепт картофельного пюре, которое точно станет самым лучшим среди тех, что вы уже готовили. Весь секрет не только в правильном варке картофеля, но и в ингредиентах, которые вы к нему добавляете.

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Часто мы не уверены, что именно нужно добавлять в готовый картофель, чтобы получилось идеальное пюре: сливочное масло или молоко. Мы говорим, добавляйте и то, и другое. Также популярной добавкой к гарниру являются жирные коровьи сливки. Текстура картофеля получается однородной, рыхлой и очень нежной.

Чтобы придать вкус сливочности – выбирайте сливочное масло более 82,5% жирности. По специям: кроме соли и черного молотого перца можно добавить тертый мускатный орех. Он создает с картофелем идеальную пару и придает вкус особым нотам.

Рецепт картофельного пюре, как в ресторане

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 – 800 граммов картофеля;

– 100 граммов молока или жирных сливок;

– 50 – 60 граммов сливочного масла;

– черный молотый перец;

– тертый мускатный орех на кончике ножа.

Приготовление:

Очищаем картофель от шелухи, моем под проточной водой и разрезаем пополам.

Отвариваем ее в подсоленной воде до готовности (около 20 минут на среднем огне).

Сцеживаем воду из картофеля, добавляем масло и вливаем теплое молоко или сливки.

Разминаем все до состояния пюре. Натираем мускатный орех, добавляем черный молотый перец и продолжаем растирать картошку немного взбивая пестиком.

Приятного аппетита!

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