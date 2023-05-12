Бриош – рыхлое дрожжевое тесто, из которого готовят почти всю сдобу во французской кухне. Особенностью бриош является ее воздушная структура, особый метод затворения и роста теста.

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Во многих французских ресторанах булки бриош подают как комплимент от заведения с ароматным сливочным маслом. Эту практику приняли и некоторые украинские рестораны. Среди них и заведения Владимира Ярославского, украинского шеф-повара и кулинарного эксперта шоу "Мастер Шеф".

Повар решил поделиться с читателями проверенным рецептом булки бриош, которая идеально подойдет к бургерам или хот-догам.

Рецепт идеальной булки бриош

Ингредиенты:

– 520 граммов муки;

– 240 граммов молока;

– 80 граммов сахар;

– 12 грамм сухие дрожжи (36 свежих);

– 110 граммов яиц;

– 125 граммов сливочного масла 82,5%;

– 10 граммов соли.

Приготовление:

К теплому молоку добавляем 15 г сахара и 70 г муки, сухие дрожжи. Замешиваем венчиком тесто и накрываем полотенцем. Оставляем на 30 минут в теплом месте.

Добавляем яйца, остаток муки и замешиваем тесто на средней скорости комбайна 1-2 минуты. Далее на малейшей скорости 7 минут. Когда тесто станет гладким, добавляем холодные кубики сливочного масла и вымешиваем его до растворения.

Оставляем его под полотенцем подойти.

Разделяем тесто по 100 г и формируем булки.

Оставляем подойти в теплом месте примерно в 3,5 раза. Для этого лучше подойдет духовка и маленький сотейник с кипятком, чтобы было не горячо и влажно.

Смазываем яйцом и выпекаем в режиме верх, низ конвекция:

– хот-дог в форме 27/19 см (влезло 6 штук) 15 минут при температуре 185 градусов;

– Круглые для бургера по 12 – 14 минут при температуре 190 градусов.

На низ духовки хорошо ставить сковороду или сотейник с водой.

Приятного аппетита!