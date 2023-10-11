Не захотите больше покупать его в магазине: идеальный хлеб без замеса

Мы употребляем хлеб в рационе чуть ли не каждый день, но всегда покупаем его в магазине. Почему бы не попытаться приготовить его своими руками и удивить домашней выпечкой родных.

Свой домашний хлеб всегда лучше покупного – здесь и сомнения нет. Но ведь он нуждается в особых навыках и долгом вымешивании, скажете вы. У нас есть особый рецепт, который позволит насладиться сдобой без мрака.

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А если его еще и не нужно месить, то процесс приготовления доставит вам массу удовольствия. Вы больше не захотите покупать – гарантируем.

Рецепт домашнего хлеба без замеса

Время: 3 часа

3 часа Порции: 1

– 500 граммов просеянной муки;– 340 граммов теплой воды;– 9 граммов сухих дрожжей;– 9 граммов сахара;– 8 граммов соли.

Приготовление:

Смешиваем муку, сухие дрожжи, соль и сахар. Добавляем воду, замешиваем и оставляем на час.

Замешиваем тесто еще раз руками, перекладываем в форму, смазанную растительным маслом и оставляем подойти на 1,5 часа в теплом месте.

Выпекаем хлеб 30 минут под закрытой фольгой, при температуре 240 градусов. Затем снимаем фольгу и выпекаем еще 10 минут при 200 градусах.

Охлаждаем свежий хлеб на решетке и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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