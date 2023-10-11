Тыквенные сырники – интересное и простое блюдо, которое сможет с легкостью приготовить каждый. Кушанье запеченное в духовке – самый здоровый вариант приготовления сырников. На сковородке можно также приготовить полезно, но сегодня мы рассмотрим другой вариант.
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И еще маленький секрет приготовления удачных сырников: блендер разжижает творожную массу, поэтому лучше использовать сито для перетирки. Так сырники будут и нежны, и будут хорошо формироваться.
Рецепт тыквенных сырников
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Домашний сыр перетираем через сито. Также нужно перетереть предварительно отварную тыкву.
- К массе добавляем 2 желтка, манку и корицу, перемешиваем. Оставляем на несколько минут, чтобы манка набухла.
- Тем временем просушиваем запаренные изюм, нарезаем небольшим кубиком банан.
- Добавляем изюм и банан в сырно-тыквенную массу, хорошо перемешиваем.
- Формируем сырники желаемого размера, обрушивая каждый в пшеничной или рисовой муке.
- Выкладываем на противень с пергаментом, отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 25 – 30 минут или до румяности.
- Если в духовке сырники у вас получаются сухими, снизьте температуру.
Приятного аппетита!