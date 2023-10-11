Свій домашній хліб завжди ліпший від покупного – тут і сумніву немає. Але ж він потребує особливих навичок та довгого вимішування, скажете ви. У нас є особливий рецепт, який дозволить насолодитися здобою без мороки.
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А якщо його ще й не потрібно місити, то процес приготування принесе вам масу задоволення. Ви більше не захочете купувати – гарантуємо.
Рецепт домашнього хліба без замісу
- Час: 3 години
- Порції: 1
Приготування:
- Змішуємо борошно, сухі дріжджі, сіль та цукор. Додаємо воду, замішуємо і залишаємо на годину.
- Замішуємо тісто ще раз руками, перекладаємо у форму змащену олією і залишаємо підійти на 1,5 години в теплому місці.
- Випікаємо хліб 30 хвилин під закритою фольгою., при температурі 240 градусів. Далі знімаємо фольгу та випікаємо ще 10 хвилин при 200 градусах.
- Охолоджуємо свіжий хліб на решітці та подаємо до столу.
Смачного!