Свой домашний хлеб всегда лучше покупного – здесь и сомнения нет. Но ведь он нуждается в особых навыках и долгом вымешивании, скажете вы. У нас есть особый рецепт, который позволит насладиться сдобой без мрака.
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А если его еще и не нужно месить, то процесс приготовления доставит вам массу удовольствия. Вы больше не захотите покупать – гарантируем.
Рецепт домашнего хлеба без замеса
- Время: 3 часа
- Порции: 1
Приготовление:
- Смешиваем муку, сухие дрожжи, соль и сахар. Добавляем воду, замешиваем и оставляем на час.
- Замешиваем тесто еще раз руками, перекладываем в форму, смазанную растительным маслом и оставляем подойти на 1,5 часа в теплом месте.
- Выпекаем хлеб 30 минут под закрытой фольгой, при температуре 240 градусов. Затем снимаем фольгу и выпекаем еще 10 минут при 200 градусах.
- Охлаждаем свежий хлеб на решетке и подаем на стол.
Приятного аппетита!