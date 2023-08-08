Кабачковая намазка с хрустящими брускетами, которую точно съедят до конца

Чего мы только не готовили из кабачков: рулеты, торты, оладьи, маиновали их и закручивали на зиму. Однако такого рецепта еще не было.

Кабачковая намазка, которую обязательно нужно подавать с хрустящими брускетами – отмена закуска к праздничному и обыденному столу. Она быстрая и легкая в приготовлении, ее легко хранить в холодильнике.

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Попробуйте приготовить кабачковую намазку дома и выбудете приятно удивленные вкусом закуски из простых и доступных ингредиентов.

Рецепт кабачковой намазки

Время: 1 час

1 час Порции: 2

– 500 граммов кабачку (2 небольших);– 1,5 лука;– 1 – 2 моркови;– 2 зубчика чеснока;– 1 плавленый сырок;– 1 ложка измельченного укропа;– соль, масло, перец, сухой чеснок.

Приготовление:

️Лук, чеснок, кабачок нарезаем, морковь натираем на терке.

В кастрюле с толстым дном поджариваем до прозрачности на масле лук, добавляем морковь, тушим 5 минут. Добавляем кабачок, чеснок, тушим под крышкой 15 минут. Добавляем соль, перец, сухой чеснок, снимаем с огня и охлаждаем.

️Нарезаем укроп и соединяем охлажденное рагу в чаше блендера с творожком и нарезанным укропом, взбиваем блендером до однородности.

На сковороде до золотистости поджариваем брускетты с 2-х сторон и подаем с намазкой.

Приятного аппетита!

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