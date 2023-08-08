Кабачковая намазка с хрустящими брускетами, которую точно съедят до конца
8 августа 2023, 20:34Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Чего мы только не готовили из кабачков: рулеты, торты, оладьи, маиновали их и закручивали на зиму. Однако такого рецепта еще не было.
Кабачковая намазка, которую обязательно нужно подавать с хрустящими брускетами – отмена закуска к праздничному и обыденному столу. Она быстрая и легкая в приготовлении, ее легко хранить в холодильнике.
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Попробуйте приготовить кабачковую намазку дома и выбудете приятно удивленные вкусом закуски из простых и доступных ингредиентов.
Рецепт кабачковой намазки
- Время: 1 час
- Порции: 2
– 500 граммов кабачку (2 небольших);
– 1,5 лука;
– 1 – 2 моркови;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 плавленый сырок;
– 1 ложка измельченного укропа;
– соль, масло, перец, сухой чеснок.
Приготовление:
- ️Лук, чеснок, кабачок нарезаем, морковь натираем на терке.
- В кастрюле с толстым дном поджариваем до прозрачности на масле лук, добавляем морковь, тушим 5 минут. Добавляем кабачок, чеснок, тушим под крышкой 15 минут. Добавляем соль, перец, сухой чеснок, снимаем с огня и охлаждаем.
- ️Нарезаем укроп и соединяем охлажденное рагу в чаше блендера с творожком и нарезанным укропом, взбиваем блендером до однородности.
- На сковороде до золотистости поджариваем брускетты с 2-х сторон и подаем с намазкой.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить идеальную вареную кукурузу.