Кабачковая намазка с хрустящими брускетами, которую точно съедят до конца

8 августа 2023, 20:34
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Вкусные домашние рецепты

Чего мы только не готовили из кабачков: рулеты, торты, оладьи, маиновали их и закручивали на зиму. Однако такого рецепта еще не было.

Кабачковая намазка, которую обязательно нужно подавать с хрустящими брускетами – отмена закуска к праздничному и обыденному столу. Она быстрая и легкая в приготовлении, ее легко хранить в холодильнике.

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Попробуйте приготовить кабачковую намазку дома и выбудете приятно удивленные вкусом закуски из простых и доступных ингредиентов.

Рецепт кабачковой намазки

  • Время: 1 час
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов кабачку (2 небольших);
– 1,5 лука;
– 1 – 2 моркови;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 плавленый сырок;
– 1 ложка измельченного укропа;
– соль, масло, перец, сухой чеснок.

Приготовление:

  • ️Лук, чеснок, кабачок нарезаем, морковь натираем на терке.
  • В кастрюле с толстым дном поджариваем до прозрачности на масле лук, добавляем морковь, тушим 5 минут. Добавляем кабачок, чеснок, тушим под крышкой 15 минут. Добавляем соль, перец, сухой чеснок, снимаем с огня и охлаждаем.
  • ️Нарезаем укроп и соединяем охлажденное рагу в чаше блендера с творожком и нарезанным укропом, взбиваем блендером до однородности.
  • На сковороде до золотистости поджариваем брускетты с 2-х сторон и подаем с намазкой.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак