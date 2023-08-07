Идеальная кукуруза всегда сладкая, сочная и умеренно сдобренная специями. Чтобы правильно ее приготовить нужно знать несколько правил, ведь секреты есть.
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Как приготовить идеальную сахарную кукурузу
Для того чтобы вкус пошел в воду варите ее в холодной воде, а чтобы вкус остался в продукте – бросайте в кипяток. То есть, сначала надо шелуху залить холодной водой, чтобы она отдала воде все необходимое. А потом в кипящую воду нужно класть кочаны.
Рецепт вареной сахарной кукурузы
- Время: 1 час 30 минут
Приготовление:
- Молодую кукурузу чистим, шелуху складываем на дно кастрюли, в которой будем ее варить. Сверху выкладываем кукурузу.
- Если кукуруза не вмещается вся – сломайте ее на половинки, от этого ничего не меняется. Она будет такая же сочная.
- Главный секрет – залить кукурузу кипятком. Ни в коем случае не холодной водой, чтобы не была жесткой.
- Как залили кипятком, прижмите ее чем-то тяжелым (тарелкой). Далее варите 15 минут, выключите огонь и дайте час настояться.
- Готовую кукурузу вкушаем с солью и маслом.
Приятного аппетита!