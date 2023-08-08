Кабачкова намазка, яку обов'язково потрібно подавати з хрумкими брускетами – відміна закуска до святковго та буденного столу. Вона швидка та легка у приготуванні, її легко зберігати в холодильнику.

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Спробуйте приготувати кабачкову намазку вдома та вибудете приємно здивовані довершеним смаком закуски з простих і доступних інгредієнтів.

Рецепт кабачкової намазки

Час: 1 година

1 година Порції: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів кабачку(2 невеличких);

– 1,5 цибулі;

– 1 – 2 моркви;

– 2 зубчики часнику;

– 1 плавлений сирок;

– 1 ложка подрібненого кропу;

– сіль, олія, перець, сухий часник.

Приготування:

️Цибулю, часник, кабачок нарізаємо, моркву натираємо на тертці.

️В каструлі з товстим дном підсмажуємо до прозорості на олії цибулю, додаємо моркву, тушкуємо 5 хвилин. Додаємо кабачок, часник, тушкуємо під кришкою 15 хвилин. Додаємо сіль, перець, сухий часник знімаємо з вогню і охолоджуємо.

️Нарізаємо кріп і з'єднуємо охолоджене рагу в чаші блендера з сирком і нарізаним кропом, збиваємо блендером до однорідності.

️На сковороді до золотистості підсмажуємо брускетти з 2-х сторін і подаємо з намазкою.

Смачного!

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