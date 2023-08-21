Калгановка – популярный алкогольный напиток, который часто можно встретить в кабаке или за домашним застольем. Калгановку готовят из корней калгана. Можно использовать уже готовую смесь "Калгановка", но вкус может отличаться от желаемого.
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Наливку можно хранить в течение длительного времени в темновом и прохладном месте.
Рецепт калгановки
- Время: несколько месяцев
Приготовление:
- К домашней самогонке или водке добавляем цедру апельсина.
- Измельчаем, или мелеем корень калгана, сладкую, щепу и кофе. Засыпаем эту смесь в хлопковый мешочек или чайный пакетик, хорошо закручиваем и отправляем в банку.
- Настаивать калгановку можно от нескольких дней до месяца с периодическим взбалтыванием содержимого.
- В течение настаивания пробуйте, и по вкусу внесите коррективы в рецепт.
- В результате вы получите напиток благородного коньячного цвета с приятным ароматом и вкусом.
Приятного аппетита!