Калгановка – популярный алкогольный напиток, который часто можно встретить в кабаке или за домашним застольем. Калгановку готовят из корней калгана. Можно использовать уже готовую смесь "Калгановка", но вкус может отличаться от желаемого.

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Наливку можно хранить в течение длительного времени в темновом и прохладном месте.

Рецепт калгановки

  • Время: несколько месяцев

Приготовление:

  • К домашней самогонке или водке добавляем цедру апельсина.
  • Измельчаем, или мелеем корень калгана, сладкую, щепу и кофе. Засыпаем эту смесь в хлопковый мешочек или чайный пакетик, хорошо закручиваем и отправляем в банку.
  • Настаивать калгановку можно от нескольких дней до месяца с периодическим взбалтыванием содержимого.
  • В течение настаивания пробуйте, и по вкусу внесите коррективы в рецепт.
  • В результате вы получите напиток благородного коньячного цвета с приятным ароматом и вкусом.

Приятного аппетита!