Аутентичные украинские рецепты – это всегда так вкусно, особенно если это касается консервации. Однако иногда нужно знать с чем лучше определенную закрутку пробовать. К примеру, малосольные огурцы лучше всего уходят в паре с медом.
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Рецепт огурцов с медом
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Баночку готовых к употреблению огурцов достаньте из погреба или амбара. Напомним, что процесс маринования огурцов должен составлять минимум 24 часа.
- Извлеките 3 огурца из банки, осторожно встряхивая от маринада и выложите их на красивую тарелку.
- В другую глубокую емкость налейте мед.
- Каждый огурец вмокните в тарелку с медом и сразу пробуйте.
Приятного аппетита!