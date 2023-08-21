Калганівка – популярний алкогольний напій, який часто можна зустріти у шинку чи за домашнім застіллям. Калганівку готують з коріння калгана. Можна використовувати вже готову суміш "Калганівка", але смак може відрізнятися від бажаного.
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Наливку можна зберігати протягом довгого часу, в темновому і прохолодному місці.
Рецепт калганівки
- Час: кілька місяців
Приготування:
- До домашньої самогонки чи горілки додаємо цедру апельсина.
- Подрібнюємо, або мелемо корінь калгану, солодку, щепу та каву. Засипаємо цю суміш в бавовняний мішечок або чайний пакетик, добре закручуємо та відправляємо в банку.
- Настоювати калганівку можна від декількох днів до місяця з періодичним збовтуванням вмісту.
- Протягом настоювання куштуйте, і за вподобанням внесіть корективи в рецепт.
- В результаті ви отримаєте напій благородного коньячного кольору з приємним ароматом і смаком.
Смачного!