Калганівка – популярний алкогольний напій, який часто можна зустріти у шинку чи за домашнім застіллям. Калганівку готують з коріння калгана. Можна використовувати вже готову суміш "Калганівка", але смак може відрізнятися від бажаного.

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Наливку можна зберігати протягом довгого часу, в темновому і прохолодному місці.

Рецепт калганівки

  • Час: кілька місяців

Приготування:

  • До домашньої самогонки чи горілки додаємо цедру апельсина.
  • Подрібнюємо, або мелемо корінь калгану, солодку, щепу та каву. Засипаємо цю суміш в бавовняний мішечок або чайний пакетик, добре закручуємо та відправляємо в банку.
  • Настоювати калганівку можна від декількох днів до місяця з періодичним збовтуванням вмісту.
  • Протягом настоювання куштуйте, і за вподобанням внесіть корективи в рецепт.
  • В результаті ви отримаєте напій благородного коньячного кольору з приємним ароматом і смаком.

Смачного!