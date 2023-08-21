Сладкая и пьянка – рецепт домашней калгановки к любому празднику
21 августа 2023, 13:16Читати новину українською
Источник:Экосвар
Среди известных домашних наливок одной из самых популярных является калгановка. Ее легко приготовить дома, а хранить можно всю зиму.
Калгановка – популярный алкогольный напиток, который часто можно встретить в кабаке или за домашним застольем. Калгановку готовят из корней калгана. Можно использовать уже готовую смесь "Калгановка", но вкус может отличаться от желаемого.
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Наливку можно хранить в течение длительного времени в темновом и прохладном месте.
Рецепт калгановки
- Время: несколько месяцев
– 1 литр водки или самогонки;
– 1,5 – 3 чайные ложки сушеного корня калгана;
– 1 – 2 чайные ложки сушеного корня солодки;
– 5 штук кофейных зерен;
– цедра половины или целого апельсина (лучше свежего);
– 0,5 чайной ложки дубовой прививки любого обжаривания.
Приготовление:
- К домашней самогонке или водке добавляем цедру апельсина.
- Измельчаем, или мелеем корень калгана, сладкую, щепу и кофе. Засыпаем эту смесь в хлопковый мешочек или чайный пакетик, хорошо закручиваем и отправляем в банку.
- Настаивать калгановку можно от нескольких дней до месяца с периодическим взбалтыванием содержимого.
- В течение настаивания пробуйте, и по вкусу внесите коррективы в рецепт.
- В результате вы получите напиток благородного коньячного цвета с приятным ароматом и вкусом.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить огурцы с медом на зиму.