Сладкая и пьянка – рецепт домашней калгановки к любому празднику

21 августа 2023, 13:16
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Экосвар

Среди известных домашних наливок одной из самых популярных является калгановка. Ее легко приготовить дома, а хранить можно всю зиму.

Калгановка – популярный алкогольный напиток, который часто можно встретить в кабаке или за домашним застольем. Калгановку готовят из корней калгана. Можно использовать уже готовую смесь "Калгановка", но вкус может отличаться от желаемого.

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Наливку можно хранить в течение длительного времени в темновом и прохладном месте.

Рецепт калгановки

  • Время: несколько месяцев
Ингредиенты:
– 1 литр водки или самогонки;
– 1,5 – 3 чайные ложки сушеного корня калгана;
– 1 – 2 чайные ложки сушеного корня солодки;
– 5 штук кофейных зерен;
– цедра половины или целого апельсина (лучше свежего);
– 0,5 чайной ложки дубовой прививки любого обжаривания.

Приготовление:

  • К домашней самогонке или водке добавляем цедру апельсина.
  • Измельчаем, или мелеем корень калгана, сладкую, щепу и кофе. Засыпаем эту смесь в хлопковый мешочек или чайный пакетик, хорошо закручиваем и отправляем в банку.
  • Настаивать калгановку можно от нескольких дней до месяца с периодическим взбалтыванием содержимого.
  • В течение настаивания пробуйте, и по вкусу внесите коррективы в рецепт.
  • В результате вы получите напиток благородного коньячного цвета с приятным ароматом и вкусом.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак