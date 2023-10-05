Картофель по крестьянски: как сделать хрустящую, как в ресторане
5 октября 2023, 16:02Читати новину українською
Источник:Анна Лисак
Одно из самых популярных блюд из картофеля – по крестьянски. Чтобы приготовить ее так, как подают в ресторане, попробуйте воспользоваться нашими советами – результат гарантируем.
Картофель по крестьянски – это не просто гарнир к мясу или овощам, это настоящее произведение кулинарного искусства. Ведь, на первый взгляд, блюдо кажется простым, и довести его до идеала не так просто.
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Мы поделимся с вами несколькими секретами в рецепте, которые помогут приготовить ее как в ресторане.
Рецепт картофеля по крестьянски
- Время: 1 час
- Порции: 2
– 500 граммов картофеля;
– 2 чайные ложки соли;
– 50 граммов кукурузного крахмала;
– половина чайной ложки красного перца;
– половина чайной ложки черного молотого перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– 2 столовых ложки масла.
Приготовление:
- Картофель нарезаем на кусочки, добавляем соль. Заливаем все кипятком и оставляем на 20 минут.
- В крахмал добавляем все специи и перемешиваем.
- Сливаем из картофеля воду и посыпаем смесью крахмала со специями. Выкладываем на противень покрытый пергаментом, поливаем маслом.
- Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем картофель 25 минут до готовности.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить идеальное картофельное пюре дома.